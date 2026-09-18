Shahjahanpur News: गड्ढों में डाली गई रोड़ी घर में डालने को लेकर झगड़ा
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:54 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:54 AM IST
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खुटार। गड्ढे भरने के लिए डाली गई ईंट-रोड़ी को घर में डालने को लेकर हुए विवाद में युवक पर फावड़े से हमला कर जान से मारने की कोशिश की गई। घटना 15 सितंबर की है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
गांव नवदिया नवाजपुर निवासी राजकुमार ने पुलिस को बताया कि 15 सितंबर को पीएचसी जाने वाले रास्ते पर प्रधान ईंट-रोड़ी डालकर गड्ढे भरवा रहे थे। आरोप है कि गांव के इसरार, वुस्सू और मोनिश गड्ढों में डाली गई रोड़ी को उठाकर अपने घर में डाल रहे थे। राजकुमार ने इसका विरोध किया तो तीनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे।
आरोप है कि इसी दौरान एक आरोपी ने जान से मारने की नीयत से राजकुमार पर फावड़े से वार कर दिया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें पीछे खींच लिया, जिससे वह बाल-बाल बच गए। राजकुमार का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी। इससे परिवार के लोग डरे हुए हैं।
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राजकुमार के अनुसार घटना का वीडियो गांव के सुरेंद्र कुमार ने अपने मोबाइल से बनाया है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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गांव नवदिया नवाजपुर निवासी राजकुमार ने पुलिस को बताया कि 15 सितंबर को पीएचसी जाने वाले रास्ते पर प्रधान ईंट-रोड़ी डालकर गड्ढे भरवा रहे थे। आरोप है कि गांव के इसरार, वुस्सू और मोनिश गड्ढों में डाली गई रोड़ी को उठाकर अपने घर में डाल रहे थे। राजकुमार ने इसका विरोध किया तो तीनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे।
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आरोप है कि इसी दौरान एक आरोपी ने जान से मारने की नीयत से राजकुमार पर फावड़े से वार कर दिया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें पीछे खींच लिया, जिससे वह बाल-बाल बच गए। राजकुमार का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी। इससे परिवार के लोग डरे हुए हैं।
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राजकुमार के अनुसार घटना का वीडियो गांव के सुरेंद्र कुमार ने अपने मोबाइल से बनाया है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।