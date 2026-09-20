Shahjahanpur News: थप्पड़ मारने पर दंपती में विवाद...नदी में कूदने की कोशिश
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:21 AM IST
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शाहजहांपुर। थप्पड़ मारने पर दंपती के बीच विवाद हो गया। दोनों ने नदी में कूदने की कोशिश की। पुलिस दोनों को चौकी ले आई।
चौक कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले दंपती झगड़ा करते हुए गर्रा पुल के पास पहुंच गए। पति ने पत्नी पर हाथ उठा दिया और उसका मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद पत्नी ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। नाराज पति नदी में कूदने के लिए दौड़ा तो लोगों ने रोक लिया। तभी पत्नी ने भी नदी में कूदने की कोशिश की। पुलिस दंपती को चौकी ले आई। परिजनों को बुलाया। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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चौक कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले दंपती झगड़ा करते हुए गर्रा पुल के पास पहुंच गए। पति ने पत्नी पर हाथ उठा दिया और उसका मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद पत्नी ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। नाराज पति नदी में कूदने के लिए दौड़ा तो लोगों ने रोक लिया। तभी पत्नी ने भी नदी में कूदने की कोशिश की। पुलिस दंपती को चौकी ले आई। परिजनों को बुलाया। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो कार्रवाई की जाएगी। संवाद