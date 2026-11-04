Shahjahanpur News: भजनों पर झूमे श्रद्धालु, फूलों की होली खेली
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:40 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। कार्तिक मास की प्रभातफेरी का दुर्गा एन्क्लेव में जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच फूलों से होली खेली गई।
मंगलवार को अनीता सक्सेना के परिवार ने किशोरी जू और लड्डू गोपाल का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। मंडल के उप प्रधान हरीश बजाज ने भगवान गणेश की वंदना की। इसके बाद गौरव अरोरा, गौरव कुमार, अंकित सचदेव और नवीन सचदेव ने श्री राधा-कृष्ण के भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। भजनों पर महिलाओं और पुरुषों ने जमकर नृत्य किया। फूलों की होली खेली गई और मटकी से टॉफियां निकालकर श्रद्धालुओं में बांटी गईं।
मंदिर कमेटी की ओर से राखी अरोरा, डॉ. सिम्मी सचदेव, ज्योति स्वरूप सचदेव और जगदीश गोगिया ने सक्सेना परिवार को आशीर्वाद स्वरूप भेंट प्रदान की। मीडिया प्रभारी दीप गुप्ता ने बताया कि बुधवार को राखी अरोरा अपने परिजनों के साथ दुर्गा होटल में प्रभातफेरी का स्वागत करेंगी। संवाद
विज्ञापन
मंगलवार को अनीता सक्सेना के परिवार ने किशोरी जू और लड्डू गोपाल का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। मंडल के उप प्रधान हरीश बजाज ने भगवान गणेश की वंदना की। इसके बाद गौरव अरोरा, गौरव कुमार, अंकित सचदेव और नवीन सचदेव ने श्री राधा-कृष्ण के भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। भजनों पर महिलाओं और पुरुषों ने जमकर नृत्य किया। फूलों की होली खेली गई और मटकी से टॉफियां निकालकर श्रद्धालुओं में बांटी गईं।
मंदिर कमेटी की ओर से राखी अरोरा, डॉ. सिम्मी सचदेव, ज्योति स्वरूप सचदेव और जगदीश गोगिया ने सक्सेना परिवार को आशीर्वाद स्वरूप भेंट प्रदान की। मीडिया प्रभारी दीप गुप्ता ने बताया कि बुधवार को राखी अरोरा अपने परिजनों के साथ दुर्गा होटल में प्रभातफेरी का स्वागत करेंगी। संवाद
विज्ञापन