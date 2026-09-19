Shahjahanpur News: शिक्षामित्र के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और नौकरी देने की मांग

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जिलाध्यक्ष रामपूत पाल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हादसे में शिक्षामित्र की मौत बेहद दुखद है। जिला संरक्षक डॉ. रत्नाकर दीक्षित ने शिक्षामित्रों के स्थानांतरण एवं समायोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की। विज्ञापन

बीएसए ने आर्थिक सहायता के संबंध में अपील जारी करने के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों को सैलरी अकाउंट के लिए आवश्यक डाटा 25 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव, वेद वर्मा, विपिन मिश्रा, सिकंदर खान, विवेक शर्मा, जगरूप, राकेश, राजाराम, मनोज, मानवेंद्र सिंह और मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष रामपूत पाल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हादसे में शिक्षामित्र की मौत बेहद दुखद है। जिला संरक्षक डॉ. रत्नाकर दीक्षित ने शिक्षामित्रों के स्थानांतरण एवं समायोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की।बीएसए ने आर्थिक सहायता के संबंध में अपील जारी करने के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों को सैलरी अकाउंट के लिए आवश्यक डाटा 25 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव, वेद वर्मा, विपिन मिश्रा, सिकंदर खान, विवेक शर्मा, जगरूप, राकेश, राजाराम, मनोज, मानवेंद्र सिंह और मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे।

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शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बीएसए से मुलाकात की। शिक्षामित्रों ने जैतीपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कुबेर गोटिया में जर्जर भवन की बीम गिरने से मृत शिक्षामित्र सुखपाल के परिजनों को 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता और आश्रित को योग्यता के अनुसार नौकरी देने की मांग की।