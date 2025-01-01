Shahjahanpur News: जयंती पर याद किए गए वीर रस के कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही

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शाहजहांपुर। कविता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले वीर रस के प्रख्यात कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही की जयंती पर शुक्रवार को टाउन हॉल स्थित कविता चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद के कवियों और साहित्यकारों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण स्मरण किया। इस दौरान दामोदर स्वरूप विद्रोही के भाई देवेंद्र गुप्ता, पुत्र विवेक विद्रोही, भतीजे बबलू समेत कवि ज्ञानेंद्र मोहन ज्ञान, कुलदीप दीपक, इंदु अजनबी, राजीव सिंह, अरुण प्रताप सिंह भदौरिया, विकास पारस, पल्लव भारती, कृष्णा सक्सेना और समाजसेवी संजय गुप्ता ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संवाद