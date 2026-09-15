Shahjahanpur News: बिना पंजीकृत ई-रिक्शों पर शिकंजा, 130 का सत्यापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

यातायात पुलिस के अनुसार, बिना नंबर के ई-रिक्शे मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शों पर अंकुश लगाने के साथ शहर में जाम की समस्या को कम करना है। सत्यापन के दौरान ई-रिक्शों के दस्तावेज भी जांचे गए।सीओ यातायात रणवीर सिंह और टीएसआई विनय पांडेय ने अभियान के दौरान ई-रिक्शे पर सरिया लादकर ले जा रहे चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा सीज कर दिए। सीओ ने बताया कि ई-रिक्शा चालकों से पंजीकरण कराने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।यातायात के नियमों का उल्लंघन करना पड़ा भारी, 1562 चालानशाहजहांपुर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ शनिवार और रविवार को चलाए गए दो दिवसीय चेकिंग अभियान में पुलिस ने 1562 चालान किए। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न और हूटर का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की गई।मदनापुर, सिंधौली, खुटार और पुवायां थाना क्षेत्रों के टोल प्लाजा समेत प्रमुख स्थानों पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया।शराब पीकर वाहन न चलाने तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की गई। सीओ यातायात रनवीर सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने पर 22 चालकों के चालान किए गए। प्रेशर हॉर्न और हूटर का प्रयोग करने पर 38 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। वहीं, मॉडिफाइड साइलेंसर के भी दो चालान किए गए। संवाद