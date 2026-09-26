Shahjahanpur News: आम का पेड़ गिरने से दंपती घायल

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इसके अलावा हार कटेटा गांव में लालाराम के घर की कच्ची दीवार का एक हिस्सा ढह जाने से वहां रखा काफी घरेलू सामान और टिनशेड क्षतिग्रस्त हो गया। तहसीलदार राघवेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि टापर गांव में दंपती के घायल होने की सूचना पर लेखपाल को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

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जलालाबाद। लगातार बारिश और तेज हवा चलने से शनिवार की शाम टापर गांव में आम का पेड़ टूटकर मोहन लाल की सीमेंट की चादर पर गिर गया। इससे सीमेंट की चादर चकनाचूर हो गई और उसके नीचे चारपाई डालकर लेटे मोहन लाल समेत उनकी पत्नी राजवती घायल हो गए।