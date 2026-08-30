Shahjahanpur News: वायरल वीडियो के मामले में पार्षदों ने सौंपा स्पष्टीकरण, बोले-मजाक में ली थी कसम

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पिछले दिनों नगर निगम के कुछ पार्षदों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें पार्षद जल हाथ में लेकर नगर निगम की आमदनी को सभी 60 पार्षदों में बराबर से बांटने की कसम लेते दिख रहे थे। साथ ही वीडियो में गालीगलौज सुनाई दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम से लेकर प्रदेश स्तर तक मामला चर्चा में आ गया था।मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता और महापौर अर्चना वर्मा ने वीडियो में शामिल छह पार्षदों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा था। पार्षदों ने अब दोनों को बंद लिफाफे में अपना जवाब सौंप दिया है। इस मामले में पार्षदों ने बात करने से मना कर दिया।हालांकि बताया जा रहा है कि दिए गए जवाब में पार्षदों ने एक ही बात लिखी है कि एक वर्ष पुराने वीडियो में वे लोग मजाकिया अंदाज में कसम खा रहे थे। वे लोग 15वें वित्त से मिलने वाले कार्यों को सभी पार्षदों के बीच बराबर बांटने की बात कर रहे थे। इसका भ्रष्टाचार से कोई संबंध नहीं है।साथ ही उनका आरोप है कि वीडियो को एआई के माध्यम से बदलकर प्रसारित किया गया है। इसमें एक विपक्षी पार्षद का हाथ होने का भी आरोप लगाया गया है। अब पार्टी और नगर निगम स्तर पर नियमावली के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।जारी नोटिस के बाद वीडियो में दिख रहे पार्षदों ने बंद लिफाफे में स्पष्टीकरण सौंप दिया है। कोर कमेटी की बैठक के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।- शिल्पी गुप्ता, महानगर अध्यक्षवायरल वीडियो के मामले में पार्षदों ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। इसकी जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।- अर्चना वर्मा, महापौर