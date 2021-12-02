Shahjahanpur News: पुलिस के पहुंचने पर धरने पर बैठे कांग्रेस जिलाध्यक्ष
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:10 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:10 AM IST
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शाहजहांपुर। दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन में जाने से रोकने के लिए बृहस्पतिवर की रात 12 बजे जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता के आवास पर रोजा पुलिस पहुंच गई। आरोप है कि आधी रात में पुलिस ने पहुंचकर दिल्ली नहीं जाने का दबाव बनाया। इसे लेकर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। जिस पर कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर के सामने धरने पर बैठ गए। रात में युवा जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी भी समर्थकों के साथ पहुंचे। उन्होंने रोजा इंस्पेक्टर से रात में पुलिस भेजने पर आपत्ति जताई। कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ने पर पुलिस लौट गई। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि सामान्य गश्त के दौरान पुलिस गई थी। संवाद
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