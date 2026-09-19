Shahjahanpur News: पति-सास और ननद पर कराई दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:51 AM IST
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शाहजहांपुर। चौक कोतवाली में मोहल्ला जियाखेल निवासी एलीना पाल ने गौतमबुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख क्षेत्र के अलमनाबाद सेक्टर एक निवासी पति नितिन पाल उर्फ एडवर्ड सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
उन्होंने बताया कि उनकी शादी 11 नवंबर 2020 को हुई थी। शादी के बाद से ही पति नितिन, सास मार्गेट पाल व ननद निशा दहेज में तीन लाख रुपये की मांग को लेकर उसे परेशान करने लगे। 28 जून 2026 की सुबह तीन बजे वे लोग उसे बस से शाहजहांपुर लाकर छोड़ गए। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
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उन्होंने बताया कि उनकी शादी 11 नवंबर 2020 को हुई थी। शादी के बाद से ही पति नितिन, सास मार्गेट पाल व ननद निशा दहेज में तीन लाख रुपये की मांग को लेकर उसे परेशान करने लगे। 28 जून 2026 की सुबह तीन बजे वे लोग उसे बस से शाहजहांपुर लाकर छोड़ गए। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
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