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Shahjahanpur News: वाल्मीकि जयंती पर शोभायात्रा के लिए कमेटी का गठन

Sun, 04 Oct 2026 12:28 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:28 AM IST
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Committee formed for the Valmiki Jayanti procession.
पुवायां। वाल्मीकि मंदिर से शोभायात्रा के लिए और वाल्मीकि जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
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मंदिर के पास हुई बैठक में तय किया गया कि 26 अक्तूबर को शोभायात्रा निकाली जाएगी। कमेटी के लिए रामनाथ को संरक्षक, संजय वाल्मीकि को अध्यक्ष, अरुण को उपाध्यक्ष, राजन वाल्मीकि को महामंत्री, राममूर्ति को कोषाध्यक्ष, राजेंद्र को संयुक्त सचिव, करन को सचिव चुना गया। सौरभ, दयाराम, विशाल, राममूर्ति, शिवा, सोनपाल, अरुण, शेखर, सचिन और अजय को सदस्य चुना गया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष रामसेवक, रंजीत, रामप्रवेश, प्रभुदयाल सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद
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