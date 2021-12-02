Shahjahanpur News: सिटी में आज

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क्रिकेट मैच : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।

-कैंट क्लब की ओर से जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच सुबह दस बजे से।

बैठक : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक खिरनीबाग स्थित कार्यालय पर दोपहर 12 बजे से।

विचार गोष्ठी : कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर विचार गोष्ठी शाम चार बजे से

प्रभातफेरी : श्रीकृष्ण मंदिर से श्री राधानाम संकीर्तन मंडल की ओर से प्रभातफेरी निकाली जाएगी सुबह सात बजे।