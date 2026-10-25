Shahjahanpur News: सिटी में आज

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सामूहिक विवाह : खिरनीबाग स्थित जीआईसी मैदान पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सुबह 10 बजे से।

पुरस्कार वितरण : जनपद न्यायालय की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण सुबह 10 बजे से।



प्रदर्शनी : लायंस क्लब शाहजहांपुर सेंट्रल की ओर से टाउनहॉल स्थित एक होटल में प्रदर्शनी का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।

रामलीला मंचन : कांट रामलीला मैदान पर सीता हरण और राम-सुग्रीव लीला का मंचन अपराह्न तीन बजे से।

सुंदरकांड का पाठ : रामचरन लाल धर्मशाला, खिरनीबाग में शरद पूर्णिमा के अवसर पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन शाम चार बजे से।

श्रीरामचरितमानस पाठ : उस्मान बाग चौकी स्थित रुद्र बाला जी धाम में श्रीरामचरितमानस का पाठ सुबह 10 बजे से।