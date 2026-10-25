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Shahjahanpur News: सिटी में आज

Sun, 25 Oct 2026 02:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:03 AM IST
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city news
श्रीरामचरितमानस पाठ : उस्मान बाग चौकी स्थित रुद्र बाला जी धाम में श्रीरामचरितमानस का पाठ सुबह 10 बजे से।
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सामूहिक विवाह : खिरनीबाग स्थित जीआईसी मैदान पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सुबह 10 बजे से।
पुरस्कार वितरण : जनपद न्यायालय की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण सुबह 10 बजे से।

प्रदर्शनी : लायंस क्लब शाहजहांपुर सेंट्रल की ओर से टाउनहॉल स्थित एक होटल में प्रदर्शनी का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
रामलीला मंचन : कांट रामलीला मैदान पर सीता हरण और राम-सुग्रीव लीला का मंचन अपराह्न तीन बजे से।
सुंदरकांड का पाठ : रामचरन लाल धर्मशाला, खिरनीबाग में शरद पूर्णिमा के अवसर पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन शाम चार बजे से।
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