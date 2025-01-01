Shahjahanpur News: गणेश उत्सव में गूंजे गणपति मोरया के जयकारे
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:20 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:20 AM IST
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शाहजहांपुर। खिरनीबाग स्थित श्रीरामचरन धर्मशाला में मराठा समुदाय की ओर से आयोजित गणेश उत्सव में बृहस्पतिवार शाम भगवान गणेश का विधि-विधान से पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने आरती कर प्रसाद वितरित किया।
इस दौरान गणपति मोरया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। इसी तरह चौक स्थित क्षत्रिय धर्मशाला में भी गणेश उत्सव के तहत भगवान गणेश का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। संवाद
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इस दौरान गणपति मोरया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। इसी तरह चौक स्थित क्षत्रिय धर्मशाला में भी गणेश उत्सव के तहत भगवान गणेश का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। संवाद
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