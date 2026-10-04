चाचा की हत्या का मामला : भांजे ने दर्ज कराई मामा की हत्या की रिपोर्ट, आरोपी की खीरी में तलाश

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शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे शराब के लिए रुपये न देने पर अरविंद ने चाचा रामसनेही के चेहरे पर ईंट से वार कर दिया था। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने रात में शव का पोस्टमॉर्टम कराया। अधिक रात होने के कारण परिजन शव घर नहीं ले गए। शनिवार सुबह शव गांव पहुंचते ही घर पर भीड़ जुट गई। दोपहर में पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि पौत्र कार्तिक ने दी। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि गैरइरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।बेटे से परेशान होकर चार साल पहले चली गई थी मांरामसनेही की बहन कमला ने बताया कि उनका भतीजा अरविंद नशे का आदी है और नशे की हालत में अक्सर मारपीट करता था। परेशान होकर वह चार साल पहले लखीमपुर खीरी के अवनापुर गांव में अपनी बड़ी बेटी सोनी के घर रहने चली गई थीं। अरविंद के बच्चों के साथ भी मारपीट करने के कारण चार महीने पहले वे अपनी बुआ के घर चले गए थे। वहीं, अरविंद से परेशान होकर रामसनेही भी गांव में विजय राठौर के यहां रहने लगे थे।