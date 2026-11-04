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Shahjahanpur News: छात्र से मारपीट में पार्षद के बेटे समेत तीन पर रिपोर्ट

Wed, 04 Nov 2026 01:58 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:58 AM IST
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Case filed against three, including a councillor's son, for assaulting a student
शाहजहांपुर। चौक कोतवाली क्षेत्र में गर्रा नदी पर बने पुल पर कोचिंग से लौट रहे सिख छात्र से मारपीट के मामले में पुलिस ने पार्षद प्रदीप सक्सेना के बेटे अनिरुद्ध सक्सेना समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। घटना राजघाट पुलिस चौकी से करीब 50 मीटर दूर हुई।
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तिलहर क्षेत्र के गांव नगला हाजी निवासी हरपिंदर सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा योगराज सिंह दो नवंबर को कोचिंग से लौट रहा था। गर्रा पुल के पास अनिरुद्ध ने साथियों के साथ उसे रोककर गाली-गलौज की और विरोध करने पर लात-घूंसों से पीटा। आरोप है कि उसके केश भी खींचे गए।
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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि अनिरुद्ध समेत तीन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
बता दें कि इससे पहले भाजपा के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने भी अपने बेटे से मारपीट के मामले में अनिरुद्ध के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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