Shahjahanpur News: दिल्ली रूट से सवारियां लेकर लौटीं बसें, स्पेशल ट्रेनें खाली

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धनतेरस पर रोडवेज की करीब 70 बसें दिल्ली रूट पर संचालित की गईं। लंबी दूरी के इस रूट पर पर्याप्त सवारियां मिलने से बसें भरकर वापस आईं। एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि निगम की ओर से 30 लाख रुपये राजस्व का लक्ष्य दिया गया था, जबकि बृहस्पतिवार को 35 लाख 33 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। दिल्ली से आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रही।दूसरी ओर रेलवे की त्रिवेणी और राज्यरानी एक्सप्रेस में यात्रियों की कुछ भीड़ रही, लेकिन स्पेशल ट्रेनों को पर्याप्त यात्री नहीं मिले। लखनऊ से अमृतसर के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन दोपहर में स्टेशन पहुंची तो यात्रियों की संख्या बेहद कम थी। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।