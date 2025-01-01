Shahjahanpur News: भाईदूज पर बहनों की याद में रो पड़े भाई, गांव में पसरा मातम

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15 वर्षीय किशोरी के बड़े भाई ने बताया कि हर साल बहन भाईदूज पर अपने हाथों से मिठाई खिलाती थी। इस बार त्योहार पर उसकी बहुत याद आ रही है। वहीं, 17 वर्षीय किशोरी का पांच वर्षीय छोटा भाई तीन दिन से कुछ नहीं खा रहा है। वह बार-बार माता-पिता से दीदी को वापस बुलाने की जिद कर रहा है। दादी का भी रो-रोकर बुरा हाल है।चार साल में चार युवाओं की संदिग्ध हालात में हुई मौतग्रामीणों के मुताबिक, हरैया गांव में पिछले चार साल में चार युवाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। चार साल पहले 17 वर्षीय युवक का शव बाग में पेड़ से लटका मिला था। दो साल पहले 21 वर्षीय युवक का शव गन्ने के खेत में नीम के पेड़ से लटका मिला था। नौ नवंबर को दो किशोरियों के शव जामुन के पेड़ पर फंदे से लटके मिले। ग्रामीणों के अनुसार, पुरानी दोनों घटनाओं का रहस्य भी अब तक नहीं खुल सका है।गांव की गलियों में पसरा सन्नाटाघटना के बाद से हरैया गांव में सन्नाटा पसरा है। त्योहार के बावजूद लोगों के चेहरों पर उदासी है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है। सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है।