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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Broke into ex-wife's house, beat her, and tried to strangle her after the divorce.

Shahjahanpur News: तलाक के बाद पत्नी को घर में घुसकर पीटा, गला दबाया

Sun, 04 Oct 2026 12:35 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:35 AM IST
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Broke into ex-wife's house, beat her, and tried to strangle her after the divorce.
शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार में शहर की एक महिला ने इंदिरानगर निवासी पति कामरान समेत तीन लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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महिला ने बताया कि उनकी शादी कामरान के साथ हुई थी। पांच जनवरी को मारपीट कर तलाक देते हुए घर से निकाल दिया गया। तेजाब डालने की धमकी दी गई। इसके बाद 20 जनवरी को पति शराब के नशे में घर में जबरदस्ती घुस आया और गालियां देते हुए गला दबा दिया। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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