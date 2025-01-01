Shahjahanpur News: टिकट पर लिखे मोबाइल नंबर से हुई ट्रेन से गिरे युवक के शव की पहचान

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शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे सोनेलाल के बहनोई रणवीर, भाई मनीलाल और बहन करुणा शव देखते ही फफक पड़े। मनीलाल ने बताया कि सोनेलाल करीब पांच-छह दिन पहले ही मजदूरी करने हरियाणा गया था। वहां उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद वह ट्रेन से घर लौट रहा था। बुधवार रात गोविंदगंज रेलवे फाटक के पास किसी तरह वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई।उसके पास मिले आधार कार्ड और टिकट से पुलिस को उसके परिजनों तक पहुंचने में मदद मिली। टिकट पर लिखे मोबाइल नंबर पर पुलिस ने संपर्क किया और फोटो भेजकर पहचान कराई। सूचना मिलने के बाद परिजन शाहजहांपुर पहुंचे। मनीलाल ने बताया कि भाई की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी गौरी बेसुध हो गई है। उसकी तीन साल की बेटी रेखा है। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि युवक के शव की पहचान उसके परिजनों ने कर ली है।