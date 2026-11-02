Shahjahanpur News: चार दिन से लापता युवक का तालाब में उतराता मिला शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

गंगाराम ने बताया कि छोटा पप्पू दिल्ली में रहकर पुताई का काम करते थे। पप्पू बीमार चाचा जगदीश को देखने के लिए 26 अक्तूबर को दिल्ली से आए और चाचा के घर पर ही रुक गए थे। 28 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे भाई पप्पू बिना बताए घर से कहीं चले गए। साथ ही अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए।घर नहीं आने पर भाई की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 31 अक्तूबर की शाम थाने पहुंच भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई। भाई की गर्दन के पास साकार विश्वहरि का टैटू देख शव की शिनाख्त की। परिजनों ने बताया कि पप्पू की शादी हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद उसकी पत्नी चली गई थी। उनके कोई संतान नहीं थी।सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के भाई गंगाराम की तहरीर पर पप्पू की गुमशुदगी थाने में दर्ज है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट से मौत का सही कारण स्पष्ट होगा।दो दिन से देखा जा रहा था शवग्रामीणों के अनुसार, शव दो दिन से देखा जा रहा था। पहले शव तालाब के एक साइड में झाड़ियों के बीच रुका था। दूर होने के कारण साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। रविवार सुबह शव बहकर मस्जिद की दीवार के पास आ गया। तब लोगों की उस पर नजर पड़ी। शव काफी फूला हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि बिरियातारा से सिकंदरपुर गांव के बीच की दूरी करीब छह-सात किलोमीटर है।0000000000000000तीन दिन से लापता बुजुर्ग का शव पानी से भरे गड्ढे में मिलाखुदागंज। क्षेत्र के कुंआडांडा गांव निवासी हरीश सिंह (51) का शव रविवार सुबह गांव में ही पानी से भरे गड्ढे में उतराता मिला। वह तीन दिन से लापता थे।क्षेत्र के खेरे नवादा गांव निवासी रामवीर सिंह ने बताया कि बहनोई हरीश सिंह खेतीबाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। करीब दो माह पूर्व हरीश सिंह की पत्नी देववती की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। परिवार अभी उस गम से उबर नहीं पाया था कि हरीश सिंह की मौत हो गई। उन्होंने आशंका जताई है कि हरीश सिंह 29 अक्तूबर की रात घर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित पानी से भरे गड्ढे के पास शौच के लिए गए होंगे। वहां पैर फिसलने से गिरकर वह डूब गए। परिजन उनकी तलाश करते रहे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला।रविवार सुबह पानी से भरे गड्ढे में उनका शव उतराता मिला। मृतक के दो बेटे अवनीश, रोहित व बेटी सुमन है। तीनों की शादी हो चुकी है। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि शव काे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने पर मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। संवाद