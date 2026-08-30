Shahjahanpur News: वार्ता के बाद भाकियू का धरना 32वें दिन समाप्त
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:34 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:34 AM IST
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पुवायां (शाहजहांपुर)। कैंप कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का धरना शनिवार को एसडीएम से वार्ता के बाद 32वें दिन समाप्त हो गया। एसडीएम ने राजस्व से जुड़ी कुछ समस्याओं का समाधान होने और शेष मामलों का एक सप्ताह में निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। पुलिस संबंधी शिकायतों पर सीओ ने तीन दिन में कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
कार्यकर्ताओं ने 28 जुलाई से मोहम्मदी रोड स्थित कैंप कार्यालय पर धरना शुरू किया था। शनिवार को एसडीएम सदानंद सरोज धरनास्थल पर पहुंचे और जिलाध्यक्ष अनिल सिंह यादव से वार्ता की। एसडीएम ने बताया कि राजस्व संबंधी कुछ समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। शेष मामलों का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण कराया जाएगा।
पुलिस से संबंधित शिकायतों को लेकर एसडीएम ने फोन पर सीओ से बात कराई। सीओ ने तीन दिन में निस्तारण कराने का आश्वासन दिया।आश्वासन के बाद जिलाध्यक्ष ने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। अनिल सिंह यादव ने कहा कि तय समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भाकियू फिर से धरना शुरू करेगी।
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कार्यकर्ताओं ने 28 जुलाई से मोहम्मदी रोड स्थित कैंप कार्यालय पर धरना शुरू किया था। शनिवार को एसडीएम सदानंद सरोज धरनास्थल पर पहुंचे और जिलाध्यक्ष अनिल सिंह यादव से वार्ता की। एसडीएम ने बताया कि राजस्व संबंधी कुछ समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। शेष मामलों का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण कराया जाएगा।
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पुलिस से संबंधित शिकायतों को लेकर एसडीएम ने फोन पर सीओ से बात कराई। सीओ ने तीन दिन में निस्तारण कराने का आश्वासन दिया।आश्वासन के बाद जिलाध्यक्ष ने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। अनिल सिंह यादव ने कहा कि तय समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भाकियू फिर से धरना शुरू करेगी।
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