Shahjahanpur News: भाकियू नेत्री ने लगाया धमकाने का आरोप
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:13 PM IST
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जलालाबाद। मोहल्ला गांधीनगर निवासी भारतीय किसान यूनियन महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष मालती कश्यप ने शाहजहांपुर हाईवे पर रिहायशी क्षेत्र के पास एक होटल में अनैतिक कार्य होने की शिकायत करने पर होटल के संचालक और उसके साथियों पर गाली-गलौज कर धमकाने का आरोप लगाया है।
भाकियू नेत्री ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि होटल में अनैतिक कार्य की कुछ दिन पहले एसडीएम से शिकायत करने पर होटल के संचालक ने मोबाइल पर धमकाते हुए शिकायत वापस लेने के लिए कहा। मना करने पर सोमवार दोपहर रास्ते में मिले होटल के संचालक और उसके साथियों ने गाली-गलौज पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि जांच कराकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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भाकियू नेत्री ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि होटल में अनैतिक कार्य की कुछ दिन पहले एसडीएम से शिकायत करने पर होटल के संचालक ने मोबाइल पर धमकाते हुए शिकायत वापस लेने के लिए कहा। मना करने पर सोमवार दोपहर रास्ते में मिले होटल के संचालक और उसके साथियों ने गाली-गलौज पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि जांच कराकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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