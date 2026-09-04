Shahjahanpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए निकाली गई जागरूकता रैली
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:59 AM IST
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शाहजहांपुर। 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए बृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों की रैली को रवाना किया।
कार्यक्रम में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद रिजवान अहमद, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार-तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा, शिव कुमार-तृतीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपेक्षा सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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कार्यक्रम में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद रिजवान अहमद, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार-तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा, शिव कुमार-तृतीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपेक्षा सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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