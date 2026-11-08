Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   An Eeco van carrying workers home for Diwali collided with a Bolero in Khutar.

Shahjahanpur News: दीपावली पर श्रमिकों को घर ले जाती इको वैन खुटार में बोलेरो से टकराई

Sun, 08 Nov 2026 01:16 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
An Eeco van carrying workers home for Diwali collided with a Bolero in Khutar.
खुटार में ईको वैन और बोलेरो कार की टक्कर के बाद सीएचसी पर बैठे घायल। संवाद
खुटार (शाहजहांपुर)। हरियाणा से मजदूरी कर दीपावली पर श्रमिकों को घर ले जा रही इको वैन कोहरे के कारण खुटार में बोलेरो कार से टकरा गई। हादसे में लखीमपुर के 12 श्रमिक घायल हो गए।
विज्ञापन

लखीमपुर के श्रमिक एक महीने पहले मजदूरी करने हरियाणा गए थे। दीपावली पर श्रमिक एक इको वैन किराये पर लेकर घर लौट रहे थे। शनिवार सुबह सात बजे खुटार मैलानी हाईवे पर गांव सलनहा ओवरब्रिज के पास घना कोहरा होने के कारण इको वैन सामने से आ रही बोलेरो कार से टकरा गई। टक्कर से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख पुकार मच गई।
विज्ञापन

लोगों ने वैन से घायलों को निकालने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। हादसे में इको चालक समेत 12 लोग घायल हो गए। घायल श्रमिक लखीमपुर खीरी के थाना भीरा के गांव बुझवा, सुजानपुर टांडा और चक निवासी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया। घायल शिवमोहन, कल्याण, सिकंदर और इको चालक सूरज को ज्यादा चोटें आने के कारण राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। श्रमिकों ने बताया कि वे लोग शुक्रवार शाम को हरियाणा से चले थे। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

खुटार में ईको वैन और बोलेरो कार की टक्कर के बाद सीएचसी पर बैठे घायल। संवाद

खुटार में ईको वैन और बोलेरो कार की टक्कर के बाद सीएचसी पर बैठे घायल। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed