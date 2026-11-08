Shahjahanpur News: दीपावली पर श्रमिकों को घर ले जाती इको वैन खुटार में बोलेरो से टकराई

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लखीमपुर के श्रमिक एक महीने पहले मजदूरी करने हरियाणा गए थे। दीपावली पर श्रमिक एक इको वैन किराये पर लेकर घर लौट रहे थे। शनिवार सुबह सात बजे खुटार मैलानी हाईवे पर गांव सलनहा ओवरब्रिज के पास घना कोहरा होने के कारण इको वैन सामने से आ रही बोलेरो कार से टकरा गई। टक्कर से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख पुकार मच गई।लोगों ने वैन से घायलों को निकालने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। हादसे में इको चालक समेत 12 लोग घायल हो गए। घायल श्रमिक लखीमपुर खीरी के थाना भीरा के गांव बुझवा, सुजानपुर टांडा और चक निवासी हैं।सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया। घायल शिवमोहन, कल्याण, सिकंदर और इको चालक सूरज को ज्यादा चोटें आने के कारण राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। श्रमिकों ने बताया कि वे लोग शुक्रवार शाम को हरियाणा से चले थे। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।