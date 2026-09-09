शाहजहांपुर: दूसरे दिन भी जारी रहा अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन, तहसील नहीं पहुंचे एसडीएम सदर

शाहजहांपुर की तहसील सदर में एसडीएम अतुल कुमार सिंह और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद का मामला दूसरे दिन भी शांत नहीं हुआ। बुधवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। एसडीएम अतुल कुमार सिंह दूसरे दिन तहसील नहीं पहुंचे। अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए माफी मांगने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया है।

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मंगलवार को कार्यों के निस्तारण और अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर एसडीएम के कक्ष में हुई कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया था। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। एसडीएम के तहसील से जाने के दौरान उनके सरकारी वाहन का रास्ता भी अधिवक्ताओं ने रोक दिया था। पुलिस सुरक्षा में एसडीएम को कोतवाली ले जाया गया था।