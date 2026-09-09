शाहजहांपुर: दूसरे दिन भी जारी रहा अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन, तहसील नहीं पहुंचे एसडीएम सदर
तहसील सदर में एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच विवाद दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम कार्यालय के बाहर जारी रहा। वहीं, एसडीएम तहसील नहीं पहुंचे।
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शाहजहांपुर की तहसील सदर में एसडीएम अतुल कुमार सिंह और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद का मामला दूसरे दिन भी शांत नहीं हुआ। बुधवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। एसडीएम अतुल कुमार सिंह दूसरे दिन तहसील नहीं पहुंचे। अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए माफी मांगने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया है।
मंगलवार को कार्यों के निस्तारण और अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर एसडीएम के कक्ष में हुई कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया था। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। एसडीएम के तहसील से जाने के दौरान उनके सरकारी वाहन का रास्ता भी अधिवक्ताओं ने रोक दिया था। पुलिस सुरक्षा में एसडीएम को कोतवाली ले जाया गया था।
अधिवक्ता बोले- माफी मांगें एसडीएम
बुधवार को भी अधिवक्ता एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई और उनके माफी मांगने की मांग पर अड़े रहे। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। इससे तहसील में न्यायिक और राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश अवस्थी ने कहा कि अधिवक्ताओं से अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिवक्ताओं ने तहसील में भ्रष्टाचार और काम लंबित रखे जाने के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि इन समस्याओं को लेकर ही वे एसडीएम से वार्ता करने गए थे। वहीं, एसडीएम ने मंगलवार को अधिवक्ताओं पर अनर्गल दबाव बनाने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। उन्होंने नियमानुसार कार्य करने की बात कही थी।