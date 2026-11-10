Shahjahanpur News: ट्रैक्टर-ट्रॉली के पहिये के नीचे आने से बालिका ने दम तोड़ा

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खेतीबाड़ी करने वाले लालाराम की नौ वर्षीय बेटी प्रीति खेत में बकरियां चराने गई थी। इसी दौरान वहां खड़ी धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर वह चढ़ने लगी। अचानक पैर फिसलने से वह नीचे गिर गई और ट्रॉली का पहिया उसके ऊपर से निकल गया। गंभीर रूप से घायल प्रीति को परिजन उपचार के लिए बरेली लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।सूचना मिलने पर थाना प्रभारी शिवदीन वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पोस्टमाॅर्टम कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। प्रीति भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी दो बहनों की शादी हो चुकी है। दीपावली के अगले दिन प्रीति की मौत से भाई रजनीश, बृजेश और अवनीश के साथ मां सुनीता का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।