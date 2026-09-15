Shahjahanpur News: रोजा में झोलाछाप के इलाज के दौरान हार्टअटैक से हुई थी किशोर की मौत

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किशोर अमन के पिता संतोष ने थाने में तहरीर देकर झोलाछाप पर आरोप लगाया था कि गलत इंजेक्शन और दवा देने से उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप को नोटिस देकर तीन दिन में अपनी चिकित्सकीय डिग्री और क्लीनिक से संबंधित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।स्वास्थ्य विभाग के इसी नोटिस पर झोलाछाप ने सीएमओ कार्यालय जाकर किशोर की पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य पेश किए। अभी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच पूरी नहीं होने से झोलाछाप पर दोष तय होना बाकी हैं।स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. इरफान ने बताया कि झोलाछाप के साक्ष्यों और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि इस बारे में थाने से रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।शिक्षामित्र के अस्पताल संचालन पर सीएमओ ने तीन दिन में मांगा जवाबजपनापुर गांव में शिक्षामित्र के क्लीनिक संचालन का तथ्य सामने आने के बाद बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने भी बीईओ मुख्यालय और बीईओ पुवायां को जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। बीएसए ने शिक्षामित्र के तैनाती के अभिलेखों का सत्यापन करने, शैक्षिक व प्रशिक्षण संबंधी योग्यता, उनके शिक्षण कार्य की गुणवत्ता समेत कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है।