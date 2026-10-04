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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   A power line that had been down since the night was not repaired; a buffalo died from electrocution.

Shahjahanpur News: रात से टूटा पड़ा रहा बिजली का तार नहीं किया सही, करंट लगने से भैंस मरी

Sun, 04 Oct 2026 12:34 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:34 AM IST
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A power line that had been down since the night was not repaired; a buffalo died from electrocution.
पुवायां। गांव बिलैया निवासी सतेंद्र सिंह की भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। सतेंद्र ने विद्युत निगम के अधिकारी, कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
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सतेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात गांव में बिजली का तार टूट गया था। सूचना देने पर लाइनमैन ने सुबह तार जोड़ने की बात कही थी। शनिवार को वह अपने पशु खेत पर ले जा रहे थे। रास्ते में टूटे पड़े तार से करंट लगने से उनकी एक भैंस मर गई। भैंस की मौत के बाद बिजली आपूर्ति बंद हो गई, लेकिन कुछ देर बाद बिजली आपूर्ति फिर शुरू कर दी गई।
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इससे भैंस का शव उठा रहे लोग बाल-बाल बच गए। सतेंद्र ने भैंस के शव का पोस्टमाॅर्टम कराने और मुआवजा दिलाने की मांग की है। एक्सईएन पुनीत निगम ने बताया कि जेई को कह दिया गया था कि तार को बदलवाकर बिजली आपूर्ति शुरू करवा दी जाए। अगर सही नहीं किया गया है तो जानकारी कराई जाएगी। संवाद
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