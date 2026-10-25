Shahjahanpur News: कपड़ों पर सब्जी गिरने से हुआ विवाद बरातियों व घरातियों में चलीं कुर्सियां

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गांव कुंडरी चकचंद्रसेन निवासी परिवार आजादनगर में किराये पर रहता है। परिवार ने बेटी का निकाह गुनारा गांव निवासी युवक से तय किया था। शुक्रवार को युवक बरात लेकर आजादनगर पहुंचा था। रात करीब दस बजे निकाह की रस्मों के साथ खाना चल रहा था। इसी दौरान खाना परोसते समय एक बराती के कपड़ों पर सब्जी गिर गई। इसे लेकर कहासुनी हुई। आरोप है कि बराती ने सब्जी परोसने वाले को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।दोनों पक्षों में गाली-गलौज और मारपीट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कुर्सियां उठाकर एक-दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों पक्ष शांत हुए। बाद में आपसी समझौते के बाद निकाह की रस्में पूरी कराई गईं। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।