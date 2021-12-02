Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   5 people injured in two road accidents; three referred [to another hospital]

Shahjahanpur News: दो सड़क हादसों में 5 लोग घायल, तीन रेफर

Thu, 12 Nov 2026 12:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
5 people injured in two road accidents; three referred [to another hospital]
मीरानपुर कटरा। क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों समेत एक महिला और चार वर्षीय बच्चा घायल हो गया।
विज्ञापन

लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुलासनगरा ओवरब्रिज के नीचे बाइक की टक्कर में खुदागंज क्षेत्र के गांव कोठा खेतल निवासी अरविंद कुमार, उनकी पत्नी श्रीदेवी और चार वर्षीय बेटा आदर्श घायल हो गए। अरविंद को गंभीर हालत में बरेली रेफर किया गया। दूसरा हादसा मधुपुरी संपर्क मार्ग पर देवस्थान के पास हुआ। इसमें मधुपुरी निवासी सुरजीत सिंह और गांव नाहिल निवासी संजय गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed