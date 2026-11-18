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जिला महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बताया कि रचना अवस्थी, विम्मी सैनी और पूर्णिमा सक्सेना को महामंत्री बनाया गया है। गीता त्रिवेदी, अल्पना श्रीवास्तव, ममता मिश्रा, गंगाश्री, नीलम गुप्ता, आरती भोजवाल, हेमा अग्रवाल और पदमा गुप्ता उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। विज्ञापन

सरिता मिश्रा, ज्योति गुप्ता, आरती सिंह, प्रीति सक्सेना, सुनीता मौर्य और विन्नी चोपड़ा, पिंकी रस्तोगी, रिंकी देवी को मंत्री बनाया गया है। विपिन गुप्ता कोषाध्यक्ष और नीति सक्सेना सह-कोषाध्यक्ष बनी हैं। कार्यकारिणी में कुल 38 पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शामिल किया गया है। जिला महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बताया कि रचना अवस्थी, विम्मी सैनी और पूर्णिमा सक्सेना को महामंत्री बनाया गया है। गीता त्रिवेदी, अल्पना श्रीवास्तव, ममता मिश्रा, गंगाश्री, नीलम गुप्ता, आरती भोजवाल, हेमा अग्रवाल और पदमा गुप्ता उपाध्यक्ष बनाई गई हैं।सरिता मिश्रा, ज्योति गुप्ता, आरती सिंह, प्रीति सक्सेना, सुनीता मौर्य और विन्नी चोपड़ा, पिंकी रस्तोगी, रिंकी देवी को मंत्री बनाया गया है। विपिन गुप्ता कोषाध्यक्ष और नीति सक्सेना सह-कोषाध्यक्ष बनी हैं। कार्यकारिणी में कुल 38 पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शामिल किया गया है।

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शाहजहांपुर। भाजपा महिला मोर्चा की शाहजहांपुर महानगर कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। रुचि गुप्ता को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम में आठ उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री, आठ मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, एक सह-कोषाध्यक्ष, मीडिया और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों के साथ 11 सदस्यों को जगह दी गई है।