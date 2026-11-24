संतकबीरनगर: शादीशुदा महिला से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास जारी
शादीशुदा महिला के प्यार में पागल एक प्रेमी शादी की जिद लेकर मंगलवार को संतकबीरनगर के धनघटा कस्बे में टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़े युवक को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस युवक को सुरक्षित उतारने का प्रयास कर रही है।
विस्तार
धनघटा कस्बे में मंगलवार दोपहर एक युवक शादीशुदा महिला से शादी करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी है।
जानकारी के अनुसार, धनघटा कस्बे के एक युवक लक्ष्मण का क्षेत्र की ही एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग है। युवक महिला से शादी करना चाहता है। इसी मांग को लेकर मंगलवार दोपहर करीब एक बजे वह कस्बे में लेखपाल आवास के सामने स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया।
सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास जारी
युवक को टावर पर चढ़ा देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे समझाकर नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया। समाचार लिखे जाने तक युवक टावर पर ही था और पुलिस उसे सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश कर रही है।
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