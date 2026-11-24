युवक को टावर पर चढ़ा देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे समझाकर नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया। समाचार लिखे जाने तक युवक टावर पर ही था और पुलिस उसे सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश कर रही है।