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Sant Kabir Nagar News: बजट में महिला सुरक्षा व आत्मनिर्भरता का हो समावेश

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
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Women's safety and self-reliance should be included in the budget
बोली महिलाएं- सिर्फ घोषणा नहीं, धरातल पर दिखे असर
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। प्रदेश सरकार का बजट बुधवार को पेश होगा। इसे लेकर महिलाओं ने सरकार से उम्मीदें लगा रखी हैं। महिलाओं को उम्मीद है कि महंगाई से राहत मिले और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस व्यवस्था की जाए। जो घोषणा हो, वह धरातल पर भी दिखे। आने वाले बजट को लेकर महिलाओं ने खुलकर अपनी बातें साझा कीं।
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महंगाई से राहत देने वाला बजट होना चाहिए। इसके साथ महिला सुरक्षा और आत्म निर्भर बनाने के लिए भी आस लगी हुई है। आधी आबादी पर घर संभालने की जिम्मेदारी है, ऐसे में किचन की व्यवस्था सही से चले, इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए।
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-उर्मिला देवी, गृहणी
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घरेलू जरूरत जैसे कपड़ा, एलपीजी सिलिंडर और दैनिक वस्तुओं पर टैक्स में कमी और मूल्य स्थिरता वाला बजट होना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरल ढंग से लोन की सुविधा उपलब्ध कराने की आस है, ताकि अपना कारोबार शुरू कर सके।
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-रेनू श्रीवास्तव, गृहणी
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देश की तरक्की में आधी आबादी की महत्वपूर्ण योगदान है। जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तब तक मिशन-2047 का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे में बजट में महिलाओं की सुरक्षा व आत्मनिर्भरता का समावेश बजट में होना चाहिए।

-रीमा अमरोही, स्वास्थ्यकर्मी
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महंगाई पर नियंत्रण व सामाजिक सुरक्षा योजना को विस्तार देन जरूरी है। सरकार ऐसा कदम उठाए, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके। साथ ही स्वास्थ्य बीमा से सभी महिलाओं को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए।
-पूनम शुक्ला, गृहणी
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