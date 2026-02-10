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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Women and girls were made aware about safety

Sant Kabir Nagar News: महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा के लिए किया जागरूक

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
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Women and girls were made aware about safety
संतकबीरनगर। पुलिस टीम ने मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा के लिए जागरूक किया। महिला बीट अधिकारियों ने ग्राम चौपाल का आयोजन कर सुरक्षा की जानकारी दी। उनके बीच में शासन की योजनाओं व महिला सुरक्षा से संबंधित पंपलेट वितरित किए।
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जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने बाजार, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को सुरक्षा की जानकारी दी। साथ ही महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम व उनके अधिकारों की रक्षा एवं आत्मरक्षा के उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। प्रतिभागियों को हेल्पलाइन तथा पोर्टल की जानकारी देकर इन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया।
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कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मेंहदावल बाईपास, दुधारा थाना क्षेत्र के जातेडीहा, दुबौलिया व दशांवा, महिला थाना ने जिला अस्पताल व बडगो, महुली थाना क्षेत्र के आरडीएन एकेडमी महुली, थाना धनघटा क्षेत्र के बगही, नाहरुनपुर व विशुनपुरवा, मेंहदावल थाना क्षेत्र के बीमापार व टडवरिया व धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के ग्राम कटहा, अतरी नानकार व कसया गांव में महिलाओं, बालिकाओं व स्कूली छात्राओं को सुरक्षा से संबंधित पंपलेट प्रदान कर जागरूक किया।
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इस कार्यक्रम में महिला बीट अधिकारियों एवं मिशन शक्ति टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल शैली में संवाद सत्र कर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, आत्मरक्षा के उपायों और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। साथ ही महिलाओं से कहा कि वह निडर होकर अपनी बात रखें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं।
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