Sant Kabir Nagar News: तेल कोल्हू मशीन की चपेट में आई महिला की मौत

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बताया गया कि शनिवार रात करीब 11 बजे महिला भांटपार गांव में लगी तेल कोल्हू मशीन पर सरसों से तेल निकलवाने गई थी। इसी दौरान वह मशीन के पट्टे की चपेट में आ गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल महिला को जिला अस्पताल संतकबीरनगर पहुंचाया।जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए महिला को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर गोरखपुर के लिए रवाना हुए लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।घटना की सूचना पर डायल 112 की टीम के साथ कांटे चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी जुटाई और आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की।कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।