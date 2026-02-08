Sant Kabir Nagar News: ट्रेन के चपेट में आने से महिला की मौत

संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के त्रिपाठी मार्केट स्थित रेलवे क्राॅसिंग के पास शनिवार की देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। जीआरपी ने महिला के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।जीआरपी चौकी प्रभारी इंद्रबली यादव ने बताया कि मृतका ही पहचान बिधियानी मोहल्ला निवासी बिंद्रावती देवी (55) पत्नी हरिश्चन्द्र के रूप में हुई है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिजनों के अनुसार शनिवार रात करीब दस बजे वह पैदल ही घर से दवा लेने के लिए बैंक चौराहे की ओर निकली थी। त्रिपाठी मार्केट के पास स्थित रेलवे क्राॅसिंग के समीप ट्रेन की चपेट में आ गई। संवाद