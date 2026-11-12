Sant Kabir Nagar News: बिना ट्रैकिंग डिवाइस वाहन, जनवरी से लगेगा जुर्माना

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परिवहन आयुक्त के निर्देश के बाद विभाग ने वाहन स्वामियों को पहले ही डिवाइस लगवाने के लिए निर्देशित किया था। इसके बावजूद जिले में बड़ी संख्या में वाहन ऐसे हैं, जिनमें अभी तक ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगवाई गई है। विभाग अब जनवरी से इस व्यवस्था को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी में है। बिना ट्रैकिंग डिवाइस के संचालित होने वाले वाहनों के स्वामियों से नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा।वीएलटीडी लगने से दुर्घटना, आपात स्थिति या छेड़खानी जैसी घटनाओं के दौरान वाहन की लोकेशन तत्काल पता चल सकेगी। इससे पुलिस और परिवहन विभाग के नियंत्रण कक्ष को आवश्यक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। साथ ही यात्रियों को समय पर सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराने में भी सहूलियत होगी।परिवहन विभाग के अनुसार सार्वजनिक परिवहन के तहत आने वाले वाहनों में डिवाइस लगाना जरूरी है। इसके लिए वाहन स्वामियों को पर्याप्त समय दिया गया है। बावजूद इसके कई वाहन संचालक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। रोडवेज की कई बसों में पहले से लगे ट्रैकिंग डिवाइस खराब होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। वहीं बड़ी संख्या में निजी वाहनों में भी यह उपकरण नहीं लगाया गया है।जनवरी से जांच अभियान चलाकर नियमों का पालन कराया जाएगा। ऐसे में वाहन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने वाहनों में मानक के अनुरूप ट्रैकिंग डिवाइस लगवा लें, ताकि कार्रवाई और जुर्माने से बचने के साथ यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।-प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ