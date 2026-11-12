Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Anger among teachers due to non release of seniority list

Sant Kabir Nagar News: वरिष्ठता सूची जारी न होने से शिक्षकों में रोष

Thu, 12 Nov 2026 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Anger among teachers due to non release of seniority list
संतकबीरनगर। बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित होने से शिक्षकों में रोष है। वरिष्ठता सूची जारी करने एवं पदोन्नति हेतु काउंसिलिंग की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन

संगठन के जिलाध्यक्ष नवीन त्रिपाठी के नेतृत्व में शिक्षकों के दल ने डीएम कार्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। इस संबंध में पूर्व में भी कई बार संगठन द्वारा निवेदन किया जा चुका है लेकिन अभी तक न तो रिक्त सीटों की सूची जारी की गई है, न ही वरिष्ठता सूची और न ही पदोन्नति हेतु काउंसिलिंग की तिथि घोषित की गई है।
विज्ञापन

16 अक्तूबर को जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी करते हुए सात नवंबर तक कर देनी थी। बावजूद अभी तक जनपद में वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है। संगठन ने मांग की है कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से वरिष्ठता सूची तथा पदोन्नति काउंसिलिंग की तिथि घोषित की जाए। इस अवसर पर अमरेश कुमार चौधरी, अभिषेक श्रीवास्तव, आरिफ अंसारी आदि माैजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed