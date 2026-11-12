Sant Kabir Nagar News: नियम ठेंगे पर, बिना हेलमेट दौड़ा रहे बाइक

विज्ञापन

मेंहदावल। यातायात माह का उद्देश्य इसके प्रति राहगीरों को जागरूक करना और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना है। नगर पंचायत में स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। अभियान शुरू हुए 12 दिन बीत चुके हैं, फिर भी लोगों पर इसका खास असर नहीं पड़ा है। नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए लेकिन कोशिशें हवा-हवाई साबित हो रही हैं।बृहस्पतिवार को नगर पंचायत अंजहिया बाजार की सब्जी मंडी में सबसे खराब स्थिति दोपहिया वाहन चालकों की रही। इस दौरान 70 प्रतिशत से अधिक बाइक सवार बिना हेलमेट के सड़कों पर दौड़ते दिखाई दिए। इससे न केवल हादसों का खतरा बढ़ता है, बल्कि जागरूकता की कमी भी उजागर होती है।पुलिस बार-बार अपील कर रही है कि लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें मगर लोग मानने को तैयार नहीं हैं। वहीं कार्रवाई करते हुए यातायात माह के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया गया। थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अभियान में सख्ती की जाएगी। ताकि लोग नियमों का पालन करें। लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को समझाया जा रहा है लेकिन जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल है।