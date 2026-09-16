Sant Kabir Nagar News: साढ़े सात किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

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बस्ती। नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बुधवार को कुढ़ापट्टी मोड़ के पास नहर किनारे चेकिंग के दौरान साढ़े सात किलो गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों बाइक से गांजा लेकर बिक्री के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल और नकदी भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर कुढ़ापट्टी मोड़ और कुढ़ापट्टी के बीच नहर किनारे घेराबंदी की गई थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पुलिस को देखकर बाइक मोड़कर भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान संतकबीरनगर के धनघटा थाना क्षेत्र के बुजुर्गवार टोला दुबौली निवासी राघवेंद्र कुमार चौधरी और इसी गांव के विकास चौधरी के रूप में हुई। तलाशी में राघवेंद्र के पास से 5.390 किलोग्राम और विकास के कब्जे से 2.140 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। गांजा तस्करी में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल फोन और 500 रुपये भी बरामद किए हैं। संवाद