Sant Kabir Nagar News: धर्मसिंहवा में बनेंगे दो बस स्टॉप, शासन से मिली मंजूरी

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नगर पंचायत क्षेत्र से कुछ दिन पहले ही गोरखपुर और सोनौली के लिए परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हुआ है। बस सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टॉप बनाने की मांग उठ रही थी। स्थानीय नागरिकों की मांग को देखते हुए नगर पंचायत प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने और धनराशि आवंटित होने के बाद बस स्टॉप निर्माण की कवायद तेज हो गई है।नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार, सिकरी और केचुआखोर वार्ड में सड़क किनारे उपयुक्त स्थान तलाशे जा रहे हैं। बस स्टॉप बनने से यात्रियों को बस पकड़ने और उतरने के लिए निर्धारित स्थान मिलेगा। इससे सड़क किनारे बसों का इंतजार करने में होने वाली परेशानी कम होगी। गोरखपुर और सोनौली की यात्रा करने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी।स्थानीय नागरिक उमेश द्विवेदी, हरिशंकर द्विवेदी, गोपाल अग्रहरि, उमानाथ सैनी, सुरेश मोदनवाल, पंकज विश्वकर्मा और संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में दो बस स्टॉप बनने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।परिवहन निगम की बसों के लिए बस स्टॉप बनाने की शासन से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश की जा रही है। स्थान चयनित होने के बाद बस स्टॉप पर बेंच, छाजन, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।-आशुतोष ओझा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत धर्मसिंहवां