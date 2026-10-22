Sant Kabir Nagar News: जर्जर ई-रिक्शा पर चलेगा परिवहन विभाग का अभियान

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शहर में ई-रिक्शा की संख्या बढ़ने के साथ ही यातायात व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ा है। रोजाना बड़ी संख्या में ई-रिक्शा सड़कों पर चलते हैं। इनमें कई ऐसे वाहन भी शामिल हैं, जो काफी पुराने हो चुके हैं। लगातार इस्तेमाल और उचित रखरखाव के अभाव में इनकी हालत जर्जर हो गई है। ऐसे वाहनों का सड़क पर संचालन चालक के साथ ही उसमें बैठने वाले यात्रियों और अन्य राहगीरों के लिए भी जोखिम भरा है।परिवहन विभाग निष्प्रयोज्य और जर्जर ई-रिक्शा के संचालन पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान ऐसे वाहनों की स्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत खराब हालत वाले ई-रिक्शा की जांच किए जाने से सड़क पर चलने वाले वाहनों की स्थिति का पता चल सकेगा। नियमों के विपरीत संचालित पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।जर्जर और पुराने ई-रिक्शा जांच के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहन यदि प्रयोग में पाए जाएंगे, तो संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।-प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ