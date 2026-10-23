Sant Kabir Nagar News: शिविर में आठ लोगों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड

संतकबीरनगर। शासन के निर्देश पर पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बृहस्पतिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद में शिविर लगाया गया। इस दौरान आठ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद के अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि आयुष्मान योजना का लाभ पात्रों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बृहस्पतिवार को सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है। उन्होंने बताया कि आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। जो भी लोग पात्र हैं वह लोग यहां आकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।