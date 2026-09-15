Sant Kabir Nagar News: लापरवाही पर बखिरा थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

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पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी निलंबन आदेश में थानाध्यक्ष उमाशंकर तिवारी पर महिला संबंधी अपराधों में तत्परता और संवेदनशीलता के साथ त्वरित विधिक कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा उच्चाधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में अपेक्षित रुचि न लेने और कार्यों का समय से निस्तारण न करने की बात भी कही गई है।आदेश के अनुसार थानाध्यक्ष द्वारा हिस्ट्रीशीटरों के सत्यापन, 60 और 90 दिन की विवेचनाओं के निस्तारण तथा अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई में भी अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई गई। गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश, यक्ष एप पर आपराधिक सत्यापन और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को लेकर भी लापरवाही का आरोप है।महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए मिशन शक्ति केंद्र के तहत एसओपी के अनुसार आयोजित किए जा रहे बहू-बेटी सम्मेलन समेत अन्य कार्यक्रमों में भी अपेक्षित रुचि न लेने को निलंबन की कार्रवाई का आधार बनाया गया है।उपनिरीक्षक सुरेश यादव और मुख्य आरक्षी कोमल प्रसाद पर जनसुनवाई, महिला संबंधी अपराधों, निरोधात्मक कार्रवाई और बीट प्रणाली में रुचि नहीं लेने का आरोप है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि दोनों ने उच्चाधिकारियों की ओर से समय-समय पर चलाए जा रहे अभियानों में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई और जनता के साथ अमर्यादित व्यवहार किया।इसके अलावा अपने क्षेत्र में होने वाली छोटी-बड़ी घटनाओं, विवादों और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सूचनाओं को समय से उच्चाधिकारियों और संबंधित थाने तक पहुंचाने में भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है।तीनों पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में तीनों पुलिसकर्मी पुलिस लाइंस संतकबीरनगर से संबद्ध रहेंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक रहेगी।एसपी संदीप कुमार मीना ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पुलिसकर्मियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अपराधियों की निगरानी, बीट व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने और संवेदनशील घटनाओं की रोकथाम के लिए पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्तव्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।दिलीप कुमार सिंह को मिला बखिरा थाने की कमानएसपी संदीप कुमार मीना ने जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए चौकी प्रभारी काली जगदीशपुर एसआई दिलीप कुमार सिंह को बखिरा थाना की कमान सौंपा है। इसके साथ ही चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट ध्रुवनारायण यादव को चौकी प्रभारी काली जगदीश पुर, संजय कुमार सिंह को पुलिस लाइंस से चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट, अमरनाथ यादव को पचपोखरी चौकी से चौकी प्रभारी तितौवा, प्रमोद कुमार पाठक को कोतवाली खलीलाबाद से चौकी प्रभारी पचपोखरी हरिकेश बहादुर सिंह को तितौवा से कोतवाली खलीलाबाद, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी गौसपुर से कोतवाली खलीलाबाद, देवव्रत शर्मा को पुलिस लाइंस से चौकी प्रभारी गौसपुर, ददन राय को चौकी बखिरा से चौकी प्रभारी राजेडीहा और शैलेंद्र सिंह को राजेडीहा से चौकी प्रभारी बखिरा बनाया गया है। इसके अलावा तीन हेड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल को उनके तैनाती स्थल से हटा कर अन्यत्र तैनात किया गया है।