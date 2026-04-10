Sant Kabir Nagar News: दिनदहाड़े घर में घुसे चोरों ने उड़ाया नकदी और जेवरात

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बखिरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी अजय शर्मा सिंचाई विभाग में मेट हैं। बृहस्पतिवार को दिन में अजय शर्मा ऑफिस चले गए, और उनके दो बच्चे खलीलाबाद शहर के एक स्कूल में पढ़ने चले गए। घर पर अजय की पत्नी कुसुम अकेली थीं। दिन में वह अपनी पड़ोसी के साथ लगभग 12:0 बजे के आसपास घर में ताला बंदकर कुछ सामान की खरीदारी करने गई थीं। लगभग 12:40 बजे वह घर आईं तो ताला टूटा देखकर वह सकते में आ गईं। घर के भीतर जाने पर सभी कमरों का ताला टूटा था और सामान बिखरा पड़ा था।मामले की जानकारी होने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। पड़ोस के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद सीओ प्रियम राजशेखर पांडेय, कोतवाल जेपी दूबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गए। पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग किया। अजय शर्मा ने बताया कि चोर उनके घर से जेवरात व नकदी लेकर गए हैं।सीसीटीवी में कैद हुए आरोपीसुंदरनगर मोहल्ले में चोरी की घटना में आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए हैं। मास्क लगाए दो आरोपी घर में घुसे। एक आरोपी ने अपनी पीठ पर बैग टांग रखा है। दोनों मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं, कुछ देर बाद एक आरोपी बाहर आकर इधर-उधर देखता है, और फिर अंदर चला जाता है। कुछ मिनट के बाद दोनों घर से बाहर निकले और पैदल ही मेन रोड की तरफ निकल गए।घटना की जानकारी हुई है, पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर जांच किया गया। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस टीम लगी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।-प्रियम राजशेखर पांडेय, सीओ सिटी