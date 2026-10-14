फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   The streets of the city will be illuminated before Navami, relief will be provided.

Sant Kabir Nagar News: नवमी से पहले रोशन होंगी शहर की गलियां, मिलेगी राहत

Wed, 14 Oct 2026 01:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
The streets of the city will be illuminated before Navami, relief will be provided.
संतकबीरनगर। नवरात्र और दुर्गा पूजा को देखते हुए नगर पालिका परिषद खलीलाबाद ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नवमी और दशहरा से पहले शहर की गलियों को रोशन करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत खराब स्ट्रीट लाइटों को चिह्नित कर बदलने और अंधेरे वाले स्थानों पर नई लाइटें लगाने की तैयारी है। इसके अलावा त्योहार के दौरान साफ-सफाई और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
विज्ञापन

नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के सीमा विस्तार के तहत शामिल किए गए नए राजस्व गांवों में 850 एलईडी लाइटें लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे इन क्षेत्रों की गलियां रोशन होंगी। इसके साथ ही शहर के उन मोहल्लों और स्थानों को भी चिह्नित किया जा रहा है, जहां पर्याप्त रोशनी नहीं रहती है। मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को बदलने की तैयारी है, ताकि दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो।
विज्ञापन

शहर के मेंहदावल बाईपास, डीघा सहित अन्य क्षेत्रों में सर्विस लेन के दोनों ओर एलईडी लाइटें लगाने का काम किया गया है। कई स्थानों पर पोल और लाइटें लगाई जा चुकी हैं, लेकिन विद्युत कनेक्शन का काम पूरा नहीं होने से ये अभी तक जल नहीं रही हैं। त्योहार को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन इन लाइटों को भी चालू कराने की तैयारी कर रहा है, ताकि सर्विस लेन पर अंधेरा न रहे और लोगों को आवागमन में सहूलियत मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed