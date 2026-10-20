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Sant Kabir Nagar News: पुलिस ने वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा

Tue, 20 Oct 2026 01:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:52 AM IST
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The police arrested the person named in the warrant and sent him to court.
संतकबीरनगर। मेंहदावल पुलिस ने न्यायालय से जारी वारंट के तहत कार्रवाई करते हुए एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेज दिया। जिले में वांछित और न्यायालय में पेश न होने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मेंहदावल पुलिस ने पंडित पुरवा निवासी श्रीराम यादव पुत्र सुखदेव यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वांछित वारंटी के खिलाफ समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित न्यायालय प्रस्तुत कर दिया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। संवाद
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