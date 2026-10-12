Sant Kabir Nagar News: ग्राम प्रहरियों को सौंपी सुरक्षा की कमान

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बैठक में तय किया गया कि जिन गांवों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं, वहां रोस्टर के अनुसार ग्राम प्रहरियों की ड्यूटी लगेगी। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि सभी प्रहरी अपने-अपने गांव में भ्रमणशील रहें, भीड़ पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत थाने को दें।उन्होंने कहा कि त्योहारों में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है, इसलिए सभी को सतर्क रहना होगा। बैठक के अंत में सराहनीय कार्य करने वाले और ड्यूटी पर तैनात सभी ग्राम प्रहरियों को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। संवाद