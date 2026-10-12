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Sant Kabir Nagar News: तांत्रिक पर यौन शोषण का आरोप

Mon, 12 Oct 2026 12:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:36 AM IST
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Tantric accused of sexual abuse
लोहरैया। तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के बहाने महिला को बुलाकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है।
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गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की तहरीर पर धनघटा पुलिस ने तिलहवा गांव निवासी दुर्गविजय सिंह के खिलाफ यौन शोषण और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
घटना नौ अक्तूबर की शाम की बताई जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि आरोपी तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक करता है। इसी सिलसिले में उसका पहले से ही महिला के घर आना-जाना था। आरोप है कि नौ अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे आरोपी ने तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक करने के बहाने महिला और उसके पति को अपने गांव बुलाया। वहां पहुंचने के बाद वह दोनों को बंधे की तरफ ले गया।
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महिला का आरोप है कि बांध पर पहुंचने के बाद आरोपी ने झाड़-फूंक के लिए एकांत में ले जाने की बात कहकर उसके पति को दूर रोक दिया। इसके बाद उसका यौन शोषण किया। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। संवाद
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